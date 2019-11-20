Adana Ticaret Borsası
6 saat önce
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,13 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:08 Kaynak: AA
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,13 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday (ithal)
| Kg
| 1,15
| 1,38
| Mısır
| Kg
| 1,12
| 1,13
| Soya fasulyesi (rutubetli)
| Kg
| 2,00
| 2,05
| Ayçiçeği (yağlık)
| Kg
| 2,25
| 2,25
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 8,55
| 8,65
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