Adana Ticaret Borsası
6 saat önce
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,60 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:02 Kaynak: AA
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday
| Kg
| 1,55
| 1,60
| Mısır
| Kg
| 1,14
| 1,15
| Soya fasulyesi
| Kg
| 2,15
| 2,26
| Portakal (Washington)
| Kg
| 1,05
| 2,40
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 8,65
| 8,75
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