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Adana Ticaret Borsası

6 saat önce

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,70 liradan satıldı.

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Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,55 1,70
Mısır Kg 1,13 1,15
Soya fasulyesi

 Kg 2,12 2,16
Arpa Kg 1,30 1,36
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 8,65 8,75

Adana, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:36 Kaynak: AA
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