Adana Ticaret Borsası
6 saat önce
Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,75 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:14 Kaynak: AA
Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday
| Kg
| 1,67
| 1,68
| Mısır
| Kg
| 1,10
| 1,15
| Soya fasulyesi (rutubetli)
| Kg
| 2,00
| 2,06
| Ayçiçeği (yağlık)
| Kg
| 2,28
| 2,30
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 8,65
| 8,75
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