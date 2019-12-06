Adana Ticaret Borsası
6 saat önce
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,21 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:42 Kaynak: AA
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,21 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday
| Kg
| 1,60
| 1,60
| Mısır
| Kg
| 1,15
| 1,21
| Soya fasulyesi
| Kg
| 2,10
| 2,20
| Ayçiçeği (yağlık)
| Kg
| 2,10
| 2,38
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 8,65
| 8,75
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