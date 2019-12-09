Adana Ticaret Borsası
6 saat önce
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,67 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 04:18 Kaynak: AA
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,67 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday
| Kg
| 1,60
| 1,67
| Mısır
| Kg
| 1,10
| 1,19
| Soya fasulyesi
| Kg
| 2,12
| 2,12
| Buğday kepeği
| Kg
| 0,95
| 1,06
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 8,75
| 8,85
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