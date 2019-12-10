Adana Ticaret Borsası
6 saat önce
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,67 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:14 Kaynak: AA
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,67 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday
| Kg
| 1,62
| 1,67
| Mısır
| Kg
| 1,18
| 1,20
| Soya fasulyesi (rutubetli)
| Kg
| 2,04
| 2,05
| Arpa
| Kg
| 1,40
| 1,42
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 8,65
| 8,75
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