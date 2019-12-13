Adana Ticaret Borsası - Son Dakika
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Adana Ticaret Borsası

6 saat önce

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,19 liradan satıldı.

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Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,19 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,68 1,72
Mısır Kg 1,15 1,19
Ayçiçeği

 Kg 2,28 2,36
Soya fasulyesi Kg 2,16 2,20
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 8,85 8,95

Çukurova, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 05:10 Kaynak: AA
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