Adana Ticaret Borsası
6 saat önce
Adana Ticaret Borsasında kuru soğanın kilogramı en yüksek 1,03 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:36 Kaynak: AA
Adana Ticaret Borsasında kuru soğanın kilogramı en yüksek 1,03 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday kepeği
| Kg
| 0,98
| 1,09
| Soğan (Kuru)
| Kg
| 0,95
| 1,03
| Portakal (Navelina)
| Kg
| 1,00
| 2,20
| Mandarin (Satsuma)
| Kg
| 1,12
| 1,75
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 8,90
| 9,00
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