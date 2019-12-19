Adana Ticaret Borsası
6 saat önce
Adana Ticaret Borsasında, soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 2,28 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:18 Kaynak: AA
Adana Ticaret Borsasında, soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 2,28 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday
| Kg
| 1,65
| 1,70
| Mısır
| Kg
| 1,12
| 1,24
| Ayçiçeği (Yağlık)
| Kg
| 2,00
| 2,50
| Soya fasulyesi
| Kg
| 2,10
| 2,28
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 8,90
| 9,00
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