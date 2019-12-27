Adana Ticaret Borsası
6 saat önce
Adana Ticaret Borsasında, buğday kepeğinin kilogramı en yüksek 1,15 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:54 Kaynak: AA
Adana Ticaret Borsasında, buğday kepeğinin kilogramı en yüksek 1,15 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday kepeği
| Kg
| 1,05
| 1,15
| Portakal (Washington)
| Kg
| 0,75
| 1,75
| Mandarin (Satsuma)
| Kg
| 0,70
| 1,95
| Limon (Enterdonat)
| Kg
| 1,00
| 3,00
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 9,10
| 9,20
Son Dakika Kişisel Verileri Koruma Kurulu e-ticaret sitesindeki veri ihalini duyurdu Adana'da göle dönen narenciye bahçelerinde kayıkla hasat yapıldı Adana'da sağanaktan zarar görenlerin hesabına biner lira yatırıldı Mansur Yavaş'tan yerli otomobil paylaşımı: Tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız