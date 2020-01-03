Adana Ticaret Borsası
6 saat önce
Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9,25 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:44 Kaynak: AA
Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday
| Kg
| 1,32
| 1,70
| Mısır
| Kg
| 1,16
| 1,25
| Ayçiçeği (Yağlık)
| Kg
| 1,88
| 2,50
| Arpa
| Kg
| 1,41
| 1,41
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 9,15
| 9,25
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