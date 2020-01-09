Adana Ticaret Borsası
7 saat önce
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,24 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:14 Kaynak: AA
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,24 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday
| Kg
| 1,68
| 1,72
| Mısır
| Kg
| 1,20
| 1,24
| Soya fasulyesi
| Kg
| 2,26
| 2,30
| Ayçiçeği
| Kg
| 2,28
| 2,36
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 9,30
| 9,40
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