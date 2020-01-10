Adana Ticaret Borsası
6 saat önce
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,28 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:08 Kaynak: AA
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,28 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday kepeği
| Kg
| 0,98
| 1,02
| Mısır
| Kg
| 1,22
| 1,28
| Soya fasulyesi
| Kg
| 2,20
| 2,25
| Portakal (Washington)
| Kg
| 1,18
| 1,20
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 9,30
| 9,40
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