Adana Ticaret Borsası
6 saat önce
Adana Ticaret Borsası'nda soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 2,32 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:36 Kaynak: AA
Adana Ticaret Borsası'nda soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 2,32 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday
| Kg
| 1,75
| 1,75
| Mısır
| Kg
| 1,25
| 1,30
| Soya fasulyesi
| Kg
| 2,25
| 2,32
| Portakal (Washington)
| Kg
| 1,02
| 1,15
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 9,30
| 9,40
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