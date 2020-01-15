Adana Ticaret Borsası
6 saat önce
Adana Ticaret Borsası'nda yağlık ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 2,60 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:30 Kaynak: AA
Adana Ticaret Borsası'nda yağlık ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 2,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Ayçiçeği (Yağlık)
| Kg
| 2,33
| 2,60
| Mısır
| Kg
| 1,22
| 1,29
| Mandarin (Satsuma)
| Kg
| 0,60
| 2,00
| Portakal (Washington)
| Kg
| 0,70
| 1,50
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 9,30
| 9,40
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