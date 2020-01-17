Adana Ticaret Borsası
7 saat önce
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,29 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:32 Kaynak: AA
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,29 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Mısır
| Kg
| 1,25
| 1,29
| Ayçiçeği (Yağlık)
| Kg
| 2,00
| 2,01
| Mandarin (Satsuma)
| Kg
| 0,65
| 0,90
| Limon (Lamas)
| Kg
| 1,45
| 2,85
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 9,30
| 9,40
Son Dakika Alkollü kadın, sevgilisinin dükkanına taş atarak camları kırdı Rekabet Kurumu, 4 posta ve kargo firmasına 61,4 milyon lira ceza kesti Son Dakika: Rekabet Kurumu, 20'dan fazla banka hakkında ön araştırma başlattı Selçuk Bayraktar, Akıncı TİHA'nın karnesini verdi! 3 pekiyi, 1 zayıf