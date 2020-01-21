Adana Ticaret Borsası
6 saat önce
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,67 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:46 Kaynak: AA
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,67 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Mısır
| Kg
| 1,66
| 1,67
| Ayçiçeği (Yağlık)
| Kg
| 2,52
| 2,52
| Domates
| Kg
| 0,48
| 0,58
| Limon (Enterdonat)
| Kg
| 1,50
| 2,82
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 9,40
| 9,50
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