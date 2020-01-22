Adana Ticaret Borsası
6 saat önce
Adana Ticaret Borsasında pamuğun kilogramı en yüksek 9,50 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:24 Kaynak: AA
Adana Ticaret Borsasında pamuğun kilogramı en yüksek 9,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday
| Kg
| 1,68
| 1,72
| Ayçiçeği (Yağlık)
| Kg
| 2,32
| 2,40
| Mısır
| Kg
| 1,23
| 1,27
| Soya
| Kg
| 2,31
| 2,35
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 9,40
| 9,50
Son Dakika Silahla kız kardeşini korkutmak isteyen bir kişi kendini vurdu Kız kardeşine "İstersen seni de öldüreyim" dedi, intihar etti Dönerde "çamaşır suyu" iddiasına büfecilerden sert tepki geldi YHT'e zam yapıldığı ile ilgili haberlere TCDD'den açıklama geldi