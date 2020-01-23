Adana Ticaret Borsası
6 saat önce
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,72 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:56 Kaynak: AA
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,72 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday
| Kg
| 1,68
| 1,72
| Ayçiçeği (Yağlık)
| Kg
| 2,32
| 2,40
| Mısır
| Kg
| 1,23
| 1,27
| Soya
| Kg
| 2,31
| 2,35
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 9,40
| 9,50
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