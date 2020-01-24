Adana Ticaret Borsası
6 saat önce
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9,50 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:36 Kaynak: AA
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Mısır
| Kg
| 1,23
| 1,27
| Ayçiçeği
| Kg
| 2,32
| 2,40
| Buğday
| Kg
| 1,68
| 1,72
| Soya fasulyesi
| Kg
| 2,31
| 2,35
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 9,40
| 9,50
Son Dakika Adanalıların yeni tercihi koç yumurtasından yapılan billur kebabı oldu Bakan Kurum'dan Manisa depremine ilişkin açıklama: Ağır hasarlı binalar için ödemeler pazartesi başlayacak Vatandaşa "2019'un en önemli sorunu" soruldu! Sonuç çok çarpıcı Bakan Albayrak: TL varlıklara yatırım yapanlar kazandı