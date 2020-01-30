Adana Ticaret Borsası
6 saat önce
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,35 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:38 Kaynak: AA
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Mısır
| Kg
| 1,26
| 1,35
| Ayçiçeği küspesi
| Kg
| 1,13
| 1,13
| Buğday (makarnalık)
| Kg
| 1,76
| 1,82
| Mandarin (Murcot)
| Kg
| 2,34
| 2,60
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 9,60
| 9,70
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