Adana Ticaret Borsası
6 saat önce
Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 1,73 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:12 Kaynak: AA
Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 1,73 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Mısır
| Kg
| 1,24
| 1,28
| Ayçiçeği
| Kg
| 2,32
| 2,40
| Buğday
| Kg
| 1,69
| 1,73
| Soya
| Kg
| 2,31
| 2,35
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 9,40
| 9,50
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