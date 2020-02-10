Adana Ticaret Borsası - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Adana Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi

Adana Ticaret Borsası

6 saat önce

Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 1,73 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsası, System.String[]

Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 1,73 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Mısır Kg 1,24 1,28
Ayçiçeği Kg 2,32 2,40
Buğday

 Kg 1,69 1,73
Soya Kg 2,31 2,35
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 9,40 9,50

Çukurova, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İmamoğlu'ndan Meltem Şişli'nin istifasıyla ilgili açıklama: Bu sözleri sarf eden kişi benimle yan yana olamaz
İSMEK çalışanlarına hakaret ettiği öne sürülen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli istifa etti Bakan Albayrak, Twitter üzerinden kendisine yazan takipçisine kahve sözü verdi İşte yenilenen eğitim bilişim ağının detayları! Her öğrenciye 3 GB internet geliyor

Son Dakika Haberleri
20:30 Usta yönetmen Martin Scorsesse Oscar Ödülleri'nde uyuyakaldı
20:03 Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la olan ilişkisini itiraf etti: Her şey gördüğünüz gibi
19:44 Saba Tümer, "Beckham'la aynı yatakta yattı" haberlerine isyan etti
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 20:50:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana Ticaret Borsası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]