Adana Ticaret Borsası
6 saat önce
Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 1,73 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:56 Kaynak: AA
Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 1,73 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Mısır
| Kg
| 1,24
| 1,28
| Ayçiçeği
| Kg
| 2,32
| 2,40
| Buğday
| Kg
| 1,69
| 1,73
| Soya fasulyesi
| Kg
| 2,31
| 2,35
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 9,40
| 9,50
Son Dakika Fas'tan BİM'e tehdit! Şartları yerine getirilmezse kapatacaklar ABD, Hulusi Akar, Süleyman Soylu ve Fatih Dönmez'e yönelik yaptırımları kaldırdı Ünlü baklavacı Faruk Güllü'nün tahliyesine karar verildi Türk havacılık devi Atlasglobal iflasını açıklayacak