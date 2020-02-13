Adana Ticaret Borsası
6 saat önce
Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9,40 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:34 Kaynak: AA
Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Mısır
| Kg
| 1,24
| 1,28
| Ayçiçeği
| Kg
| 2,32
| 2,40
| Buğday
| Kg
| 1,69
| 1,73
| Soya fasulyesi
| Kg
| 2,31
| 2,35
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 9,30
| 9,40
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