Adana Ticaret Borsası
6 saat önce
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,28 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:08 Kaynak: AA
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,28 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Mısır
| Kg
| 1,24
| 1,28
| Ayçiçeği
| Kg
| 2,32
| 2,40
| Buğday
| Kg
| 1,69
| 1,73
| Soya fasulyesi
| Kg
| 2,31
| 2,35
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 9,30
| 9,40
Son Dakika Adana'da bir özel okul iflas edince öğrenciler mağdur oldu Amazon'un CEO'su Bezos'tan iklim değişikliğiyle mücadeleye 10 milyar dolar bağış sözü TEMSA'da sevindiren gelişme! Yeniden üretime başlayacak Çin'den 696 ABD ürünü için gümrük vergisi muafiyeti