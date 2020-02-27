Adana Ticaret Borsası
6 saat önce
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9,40 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:52 Kaynak: AA
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday kepeği
| Kg
| 1,05
| 1,09
| Mandarin (Satsuma)
| Kg
| 0,60
| 4,45
| Limon (Enterdonat)
| Kg
| 1,05
| 5,99
| Portakal (Washington)
| Kg
| 0,68
| 3,42
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 9,30
| 9,40
Son Dakika Kumalığı kabul etmeyen genç kadını başını taşla ezerek öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu AB, Doğu Akdeniz'deki çalışmaları nedeniyle Türkiye'ye yaptırımları genişletti Altının kilogramı 327 bin 500 liraya yükseldi Kırıkkale'de çitçilerin ürettiği yöresel ürünler, valilik tarafından satılıyor