Adana Ticaret Borsası - Son Dakika
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Adana Ticaret Borsası

6 saat önce

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,40 liradan satıldı.

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Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Mısır Kg 1,24 1,40
Mandarin (Satsuma) Kg 1,08 2,25
Limon (Enterdonat)

 Kg 1,08 2,50
Portakal (Washington) Kg 1,08 1,68
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 9,30 9,40

Washington, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:48 Kaynak: AA
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