Adana Ticaret Borsası
6 saat önce
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,40 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:48 Kaynak: AA
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Mısır
| Kg
| 1,24
| 1,40
| Mandarin (Satsuma)
| Kg
| 1,08
| 2,25
| Limon (Enterdonat)
| Kg
| 1,08
| 2,50
| Portakal (Washington)
| Kg
| 1,08
| 1,68
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 9,30
| 9,40
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