Adana Ticaret Borsası
6 saat önce
Adana Ticaret Borsası'nda Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9,20 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:14 Kaynak: AA
Adana Ticaret Borsası'nda Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Portakal (Washington)
| Kg
| 1,90
| 2,00
| Limon (Enterdonat)
| Kg
| 3,00
| 3,30
| Greyfurt (Starruby)
| Kg
| 0,96
| 0,96
| Soya fasulyesi
| Kg
| 2,44,
| 2,52
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 9,10
| 9,20
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