Adana Ticaret Borsası
6 saat önce
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,32 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:58 Kaynak: AA
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,32 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Mısır
| Kg
| 1,28
| 1,32
| Buğday kepeği
| Kg
| 0,96
| 1,10
| Nişasta
| Kg
| 1,92
| 2,47
| Buğday
| Kg
| 1,71
| 1,71
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 9,20
| 9,30
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