Adana Ticaret Borsası - Son Dakika

Adana Ticaret Borsası
6 saat önce
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,74 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:28 Kaynak: AA
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,74 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday
| Kg
| 1,70
| 1,74
| Mısır
| Kg
| 1,23
| 1,27
| Ayçiçeği
| Kg
| 2,32
| 2,40
| Soya
| Kg
| 2,31
| 2,35
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 9,20
| 9,30
Son Dakika Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor Adanalılar, belediyenin koronavirüse karşı önlem almamasına tepki gösteriyor Son dakika: Irak'ın ABD'li askerlerin bulunduğu üsse füze saldırısı düzenlendi Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi