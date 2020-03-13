Adana Ticaret Borsası - Son Dakika

Adana Ticaret Borsası
6 saat önce
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9,30 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:42 Kaynak: AA
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Portakal (Washginton)
| Kg
| 1,70
| 1,92
| Mandarin (Satsuma)
| Kg
| 1,00
| 2,49
| Limon (Enterdonat)
| Kg
| 2,88
| 3,78
| Greyfurt (Starruby)
| Kg
| 0,76
| 1,25
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 9,20
| 9,30
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