Adana Ticaret Borsası - Son Dakika
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Adana Ticaret Borsası

6 saat önce

Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9,30 liradan satıldı.

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Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Portakal (Washginton) Kg 1,70 1,92
Mandarin (Satsuma) Kg 1,00 2,49
Limon (Enterdonat) Kg 2,88 3,78
Greyfurt (Starruby) Kg 0,76 1,25
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 9,20 9,30

Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:42 Kaynak: AA
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