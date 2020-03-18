Adana Ticaret Borsası
6 saat önce
Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 1,74 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 1,74 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday
| Kg
| 1,70
| 1,74
| Mısır
| Kg
| 1,24
| 1,28
| Ayçiçeği
| Kg
| 2,32
| 2,40
| Soya fasulyesi
| Kg
| 2,34
| 2,38
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 9,00
| 9,10
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:04 Kaynak: AA
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