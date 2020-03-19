Adana Ticaret Borsası
6 saat önce
Adana Ticaret Borsasında buğday kepeğinin kilogramı en yüksek 1,18 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında buğday kepeğinin kilogramı en yüksek 1,18 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday kepeği
| Kg
| 1,14
| 1,18
| Mısır
| Kg
| 1,25
| 1,28
| Portakal (Washington)
| Kg
| 0,80
| 2,32
| Limon (Enterdonat)
| Kg
| 2,65
| 3,00
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 9,00
| 9,10
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:08 Kaynak: AA
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