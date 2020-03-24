Adana Ticaret Borsası
12 dakika önce
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,74 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,74 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday
| Kg
| 1,70
| 1,74
| Mısır
| Kg
| 1,24
| 1,28
| Soya fasulyesi
| Kg
| 2,34
| 2,38
| Ayçiçeği
| Kg
| 2,32
| 2,40
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 8,70
| 8,80
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:34 Kaynak: AA
Son Dakika Koronavirüs salgını nedeniyle aç kalan köpekler, birbirlerini yemeye başladı Hayat kadınlarına bin lira kaptırınca otel görevlisini gasp ettiler Polis önce anonsla uyardı, sonra yaşlıları tek tek topladı Erdoğan: Faturaların ödenmesini görüşmek faydalı olabilir