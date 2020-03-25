Adana Ticaret Borsası
6 saat önce
Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,80 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday
| Kg
| 1,70
| 1,74
| Mısır
| Kg
| 1,24
| 1,28
| Soya fasulyesi
| Kg
| 2,34
| 2,38
| Ayçiçeği
| Kg
| 2,32
| 2,40
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 8,70
| 8,80
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:00 Kaynak: AA
Son Dakika Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak