Adana Ticaret Borsası
6 saat önce
Adana Ticaret Borsasında, buğdayın kilogramı en yüksek 1,70 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında, buğdayın kilogramı en yüksek 1,70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday
| Kg
| 1,40
| 1,70
| Mısır
| Kg
| 1,27
| 1,34
| Soya fasulyesi
| Kg
| 2,48
| 2,49
| Mercimek unu
| Kg
| 1,05
| 1,12
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 8,70
| 8,80
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 04:32 Kaynak: AA
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