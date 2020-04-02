Adana Ticaret Borsası
6 saat önce
Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 1,71 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 1,71 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday
| Kg
| 1,70
| 1,71
| Mısır
| Kg
| 1,27
| 1,30
| Soya fasulyesi
| Kg
| 2,52
| 2,52
| Limon (Lamas)
| Kg
| 2,50
| 2,65
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 8,70
| 8,80
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 03:38 Kaynak: AA
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