Adana Ticaret Borsası
6 saat önce
Adana Ticaret Borsasında, mısırın kilogramı en yüksek 1,33 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında, mısırın kilogramı en yüksek 1,33 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Arpa
| Kg
| 1,35
| 1,35
| Mısır
| Kg
| 1,24
| 1,33
| Greyfurt (Starruby)
| Kg
| 1,05
| 1,60
| Buğday
| Kg
| 1,75
| 1,75
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 8,40
| 8,50
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 04:22 Kaynak: AA
Son Dakika Adana'da defalarca bıçaklanmış ağır yaralı şahıs, kendi kullandığı otomobille hastaneye geldi Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi