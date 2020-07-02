Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 1,74 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 1,74 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,67
|1,74
|Mısır
|Kg
|1,32
|1,37
|Karpuz
|Kg
|0,50
|0,70
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|9,30
|9,40
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 14:55 Kaynak: AA
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