Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,73 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,73 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,67
|1,73
|Mısır
|Kg
|1,33
|1,37
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|9,30
|9,40
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 15:31 Kaynak: AA
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