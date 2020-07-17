Adana Ticaret Borsası - Son Dakika

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,47 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,47 liradan satıldı.

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Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün MiktarEn düşük (TL)En düşük (TL)
Buğday Kg 1,701,70
Mısır Kg 1,321,47
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg 9,30 9,40

Çukurova, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 14:51 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Adana Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi
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Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
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