Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9,40 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,67
|1,73
|Mısır
|Kg
|1,33
|1,37
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|9,30
|9,40
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 13:17 Kaynak: AA
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