Adana Ticaret Borsası
18.11.2020 12:45
Adana Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 3,90 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 3,90 liradan satıldı.?
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,12
|2,18
|Mısır
|Kg
|1,62
|1,68
|Ayçiçeği
|Kg
|3,82
|3,90
|Soya fasulyesi
|Kg
|3,90
|4,00
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|11,70
|11,80
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