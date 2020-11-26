Adana Ticaret Borsası - Son Dakika

Adana Ticaret Borsası

26.11.2020 13:05
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Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,70 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg2,122,18
MısırKg1,641,70
AyçiçeğiKg3,823,90
Soya fasulyesiKg3,904,00
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg12,1012,20

Çukurova, Ticaret, Buğday, Adana, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Adana Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi


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