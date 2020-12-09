Adana Ticaret Borsası
09.12.2020 14:03
Adana Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 3,90 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 3,90 liradan satıldı.??
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,12
|2,18
|Mısır
|Kg
|1,66
|1,72
|Ayçiçeği
|Kg
|3,82
|3,90
|Soya fasulyesi
|Kg
|4,10
|4,20
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|12,20
|12,30
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