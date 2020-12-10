Adana Ticaret Borsası - Son Dakika

Adana Ticaret Borsası

10.12.2020 17:41
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Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 2,25 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 2,25 liradan satıldı.??

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg2,082,25
MısırKg1,611,75
SusamKg17,3317,55
Soya fasulyesiKg3,354,65
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg12,2012,30

Çukurova, Ticaret, Buğday, Adana, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Adana Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi


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