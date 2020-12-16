Adana Ticaret Borsası - Son Dakika

Adana Ticaret Borsası

16.12.2020 16:25
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Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 2,15 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 2,15 liradan satıldı.??

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg2,092,15
MısırKg1,641,70
AyçiçeğiKg3,823,90
Soya fasulyesiKg4,104,20
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg12,2012,30

Çukurova, Ticaret, Buğday, Adana, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Adana Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi


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