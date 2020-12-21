Adana Ticaret Borsası
21.12.2020 12:33
Adana Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı en yüksek 1,67 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı en yüksek 1,67 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,07
|2,13
|Mısır
|Kg
|1,61
|1,67
|Ayçiçeği
|Kg
|3,82
|3,90
|Soya fasulyesi
|Kg
|4,10
|4,20
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|12,40
|12,50
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