Adana Ticaret Borsası
25.12.2020 14:25
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,91 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,91 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,10
|2,45
|Mısır
|Kg
|1,64
|1,91
|Ayçiçeği (Yağlık)
|Kg
|2,90
|3,25
|Soya fasulyesi
|Kg
|3,81
|5,00
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|12,50
|12,60
Son Dakika Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü 4,5 milyon aşı gelecek, öncelik sağlık çalışanlarının olacak İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı Öldürdükleri adamın cansız bedenini battaniye sarıp taşıdılar! O anlar kamerada Kızılırmak Nehri'nin ortasında 'kundaklanmış gibi görünen' poşetin içinden yastık çıktı Kazazede kuryenin yere düşen telefonunu alıp kaçan şahıs "İnsanlık ölmüş" dedirtti Beklenen kar haberi yine gelmedi! Hava sıcaklıkları bugünden itibaren artıyor Eski eşini darbettiği iddiasıyla yargılanan sanığın tahliyesine karar verildi Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanımızın önderliğinde İlk defa lityum üretimine başlıyoruz